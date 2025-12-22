Реклама

Спорт
19:33, 22 декабря 2025Спорт

Еще два российских спортсмена получили нейтральный статус

Российские прыгуны с трамплина Назаров и Садреев получили нейтральный статус
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Назаров

Михаил Назаров. Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Еще два российских спортсмена получили нейтральный статус — Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила его Михаилу Назарову и Данилу Садрееву, которые выступают в прыжках на лыжах с трамплина. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию россиян и обязал FIS допустить их до турниров в нейтральном статусе. Помимо Назарова и Садреева нейтральный статус получил вспомогательный персонал.

18 декабря в Кремле оценили постепенное возвращение российских спортсменов на международные турниры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил происходящие процессы в отечественном спорте.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого нескольких россиян допустили до соревнований в нейтральном статусе, а лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев завоевали олимпийские квоты.

