13:26, 22 декабря 2025Россия

Губернатор прокомментировал задержание угрожавшего взорвать банк мужчины в Белгороде

Гладков о задержании угрожавшего взорвать банк в Белгороде мужчины: Угрозы нет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал задержание угрожавшего взорвать банк мужчины. Об этом он написал в Telegram.

22 декабря неизвестный пришел в отделение Промсвязьбанка и заявил, что на нем закреплено взрывное устройство.

«Подозреваемый задержан. Угрозы населению нет», — написал губернатор. Он поблагодарил силовиков за оперативные действия по обеспечению правопорядка.

Ранее в Санкт-Петербурге во время прямого эфира радиостанции «ШОК ФМ» неизвестный мужчина ворвался в студию, напал на ведущего и потребовал эфирного времени, угрожая взорвать здание.

