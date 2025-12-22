Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 22 декабря 2025Мир

Истребитель ВВС США перехватил самолет рядом с резиденцией Трампа

Истребитель ВВС США перехватил самолет рядом с резиденцией Трампа во Флориде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Истребитель ВВС США перехватил самолет, оказавшийся в воздушном пространстве города Палм-Бич, штат Флорида. В этом районе находится резиденция президента США Дональда Трампа, сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети X.

«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолет, который вошел в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена», — отмечается в публикации.

Ранее Трамп заявил, что в стране уже началась разработка нового истребителя F-47. Он уточнил, что тендер на реактивный истребитель выиграла компания Boeing. Как утверждает компания, у самолета «беспрецедентные характеристики и в плане малозаметности, и в плане скорости».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США прошли переговоры американцев с украинскими и российскими представителями. Как стороны оценивают встречу?

    Банки серьезнее взялись за крупные переводы россиян. Что об этом известно

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Истребитель ВВС США перехватил самолет рядом с резиденцией Трампа

    В хлебе из магазина обнаружили спрятанные бритвенные лезвия

    В России нашли способ в разы повысить эффективность борьбы с раком

    Раскрыто число сбитых за неделю украинских беспилотников

    Орбан раскрыл последствия санкций Евросоюза против России

    Депутаты устроили драку на заседании по бюджету

    Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok