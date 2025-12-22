Истребитель ВВС США перехватил самолет рядом с резиденцией Трампа во Флориде

Истребитель ВВС США перехватил самолет, оказавшийся в воздушном пространстве города Палм-Бич, штат Флорида. В этом районе находится резиденция президента США Дональда Трампа, сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети X.

«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолет, который вошел в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена», — отмечается в публикации.

Ранее Трамп заявил, что в стране уже началась разработка нового истребителя F-47. Он уточнил, что тендер на реактивный истребитель выиграла компания Boeing. Как утверждает компания, у самолета «беспрецедентные характеристики и в плане малозаметности, и в плане скорости».