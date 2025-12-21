Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 21 декабря 2025Мир

К переговорам по Украине в Майами присоединилась еще одна сторона

Уиткофф: Европа присоединилась к переговорам по Украине в Майами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Представители Европы приняли участие в переговорах в Майами. Вместе с представителями США и Украины они обсудили согласование общего стратегического подхода. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в социальной сети X.

По словам чиновника, в обсуждениях участвовали советники по национальной безопасности европейских стран. Чем завершился трехсторонний диалог, Уиткофф не уточнил.

Ранее спецпосланник президента США объяснил, что мир на Украине должен стать основой для стабильного будущего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Несколько взрывов раздалось на юге России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    На Западе высмеяли фон дер Ляйен из-за России

    Раскрыты темы переговоров по Украине в Майами

    Пленный из ВСУ попал на передовую из-за обмана командира

    Зеленский анонсировал новые санкции

    К переговорам по Украине в Майами присоединилась еще одна сторона

    Кремль пригласит мечтающую стать журналистом девочку на мероприятия Путина

    В США объяснили значение мира на Украине для будущего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok