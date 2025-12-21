К переговорам по Украине в Майами присоединилась еще одна сторона

Уиткофф: Европа присоединилась к переговорам по Украине в Майами

Представители Европы приняли участие в переговорах в Майами. Вместе с представителями США и Украины они обсудили согласование общего стратегического подхода. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в социальной сети X.

По словам чиновника, в обсуждениях участвовали советники по национальной безопасности европейских стран. Чем завершился трехсторонний диалог, Уиткофф не уточнил.

Ранее спецпосланник президента США объяснил, что мир на Украине должен стать основой для стабильного будущего.