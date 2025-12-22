Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

Кабмин отменит мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья

Правительство решило отменить мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами, его слова приводит агентство РИА Новости.

Глава кабмина отметил, что ранее президент Владимир Путин призвал не продлевать вышеупомянутый мораторий.

«Такое решение мы уже приняли», — уточнил Мишустин.

В ходе прямой линии в минувшую пятницу, 19 декабря, глава государства напомнил, что мораторий на взыскание неустойки с застройщиков был введен еще во время пандемии коронавируса. С тех пор он не был отменен и по-прежнему продолжает ограждать девелоперов от штрафов за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства.