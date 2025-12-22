Реклама

Экономика
16:52, 22 декабря 2025Экономика

Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

Кабмин отменит мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство решило отменить мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами, его слова приводит агентство РИА Новости.

Глава кабмина отметил, что ранее президент Владимир Путин призвал не продлевать вышеупомянутый мораторий.

«Такое решение мы уже приняли», — уточнил Мишустин.

В ходе прямой линии в минувшую пятницу, 19 декабря, глава государства напомнил, что мораторий на взыскание неустойки с застройщиков был введен еще во время пандемии коронавируса. С тех пор он не был отменен и по-прежнему продолжает ограждать девелоперов от штрафов за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства.

