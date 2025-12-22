Реклама

11:09, 22 декабря 2025Экономика

Продажи российского СПГ в Китай взлетели

Bloomberg: Продажи российского СПГ в Китай в ноябре взлетели до максимума
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

По итогам ноября продажи российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай выросли более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до максимальных в истории 1,6 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни пишет Bloomberg.

Такой результат позволил России обойти Австралию в списке экспортеров СПГ в Китай и обосноваться на втором месте после Катара.

Основной причиной такой динамики, отмечает издание, стало продолжающееся падение экспорта российского газа в Европу и готовность китайских покупателей игнорировать санкции в случае предоставления им серьезных скидок. СПГ из России оказался самым дешевым среди всех 12 поставщиков в Китай. Его партии уходили по цене в среднем на 10 процентов ниже, чем у конкурентов.

Существенно увеличить покупки Китаю позволили поставки с российского подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2», покупателей для которого «Новатэк» не мог найти почти полтора года. Однако в настоящее время закупки остановлены из-за прихода зимы и отсутствия судов необходимого ледового класса для круглогодичных поставок.

Ранее агентство Reuters выяснило, что «Новатэк» предоставил покупателям из Китая скидки на СПГ с «Арктик СПГ-2» в размере 30-40 процентов. Первая партия была отгружена в августе этого года, а когда реакции США не последовало, поставки пошли одна за другой.

