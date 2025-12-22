Реклама

16:37, 22 декабря 2025

Лукашенко назвал число размещаемых в Белоруссии комплексов «Орешник»

Лукашенко: РФ разместит в Белоруссии до десяти комплексов «Орешник»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия разместит на территории Белоруссии до десяти ракетных комплексов «Орешник». Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram.

«Десяток это будет максимум. (...) Конечно будет», — заявил белорусский президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что российская система баллистических ракет средней дальности «Орешник» была размещена в стране 17 декабря и заступила на боевое дежурство.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что «Орешник» невозможно сбить с помощью дронов. По его словам, партнеры Киева сами будут решать, как им реагировать на размещение ракетного комплекса в Белоруссии.

