18:31, 22 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Любителей петард и фейерверков предупредили о реальном риске для здоровья

Врач скорой помощи Гузь: Фейерверки негативно влияют на органы дыхания
Наталья Обрядина

Фото: Freepik

За красивыми огнями петард и фейерверков скрываются реальные риски для здоровья, предупредила врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь. О том, чем пиротехника может быть опасна, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, салюты и фейерверки негативно влияют на органы дыхания. Она объяснила, что, когда запускаются салюты, в воздух попадают мелкие частицы металлов — барий, стронций, свинец, медь и другие. «Эти крошечные вещества легко вдыхаются и оседают в легких. Последствия могут быть разными: раздражение дыхательных путей, обострение заболеваний бронхолегочной системы, различные воспалительные реакции дыхательных путей и даже отравление угарным газом», — рассказала Гузь.

Доктор подчеркнула, что частицы, содержащиеся в пиротехнике, остаются в воздухе надолго, особенно в холодную погоду. Постоянное вдыхание таких веществ может влиять на общее самочувствие и работу организма, вызывая усталость, головные боли и нарушение обмена веществ.

Кроме того, как отметила Гузь, пиротехника еще и травмоопасна. Ежегодно тысячи людей попадают в больницы с травмами от использования пиротехники, а пик приходится на новогоднюю ночь. К наиболее частым травмам она отнесла ожоги рук, лица и глаз, баротравмы ушей, легких и носа, рваные раны кистей, переломы.

Ранее врач сурдолог-оториноларинголог Яна Никиткина напомнила россиянам об опасности петард. Неправильное использование петард, хлопушек и бенгальских огней может привести к опасным для здоровья последствиям, рассказала она.

