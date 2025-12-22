McDonald’s зарегистрировал в Роспатенте товарный знак из 80-х

McDonald’s зарегистрировал в России товарный знак на персонажа Hamburger Patch

Американская корпорация McDonald’s 18 декабря зарегистрировала изобразительный товарный знак с персонажем Hamburger Patch, рассказали «Ленте.ру» эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Уточняется, что исключительные права на бренд закрепятся за компанией до декабря 2034 года. Действие товарного знака распространяется на услуги ресторанов быстрого обслуживания, доставку еды и напитков, услуги кейтеринга, добавили эксперты.

«Hamburger Patch — "Гамбургерная грядка" — это сад антропоморфных гамбургеров, которые растут из земли. Они являются обитателями вымышленного мира McDonaldland. Персонаж Hamburger Patch использовался в рекламе McDonald’s до 1980-х годов», — поделились собеседники «Ленты.ру».

В конце мая 2025 года появился прогноз, что McDonald’s очень дорого обойдется возвращение на российский рынок. Стоимость обратного выкупа будет определяться в первую очередь финансовыми показателями работы пришедшей американской сети на смену отечественной компании «Вкусно — и точка».