МОК официально пригласил на Олимпиаду-2026 еще одного российского спортсмена

МОК официально пригласил на Олимпиаду-2026 российского ски-альпиниста Филиппова

Международный олимпийский комитет (МОК) выслал официальное приглашение на Игры-2026 в Италии еще одному российскому спортсмену — ски-альпинисту Никите Филиппову. Об этом он сообщил ТАСС.

Он отметил, что уже отправил все необходимые документы. «Приглашение с моей стороны принято и подтверждено. Я разгоняюсь и набираю форму», — заявил Филиппов.

27 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.

Филиппов отобрался на Олимпиаду-2026 в июне этого года. Он стал первым россиянином, завоевавшим путевку на Игры.