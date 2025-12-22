Реклама

14:20, 22 декабря 2025Спорт

МОК официально пригласил на Олимпиаду-2026 еще одного российского спортсмена

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Варенков / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) выслал официальное приглашение на Игры-2026 в Италии еще одному российскому спортсмену — ски-альпинисту Никите Филиппову. Об этом он сообщил ТАСС.

Он отметил, что уже отправил все необходимые документы. «Приглашение с моей стороны принято и подтверждено. Я разгоняюсь и набираю форму», — заявил Филиппов.

27 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.

Филиппов отобрался на Олимпиаду-2026 в июне этого года. Он стал первым россиянином, завоевавшим путевку на Игры.

