Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:01, 22 декабря 2025Из жизни

Моряк откусил кусок уха старпома, пожевал и выплюнул

В Великобритании моряк откусил кусок уха старпома и выплюнул
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jonathan Brady - Pa Images / Getty Images

Бывший резервист Королевского военно-морского флота Великобритании рассказал, как 30 лет назад ему откусили кусок уха. Об этом пишет Daily Mail.

Стюарт Лукас служил во флоте старшим помощником, когда его подчиненный Пол Дойл затеял драку с младшими матросами. Лукас по долгу службы бросился их разнимать. Старпом обхватил его сзади, фиксируя его руки по бокам. Дойл не мог вырваться, но вдруг упал на пол, повалив Лукаса за собой.

Агрессивный моряк не хотел сдаваться и пустил в ход зубы. Он повернул голову, ухватился за верхнюю часть уха Лукаса и откусил ее. По словам пострадавшего, мужчина какое-то время пожевал кусок уха и выплюнул его.

Материалы по теме:
«Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
19 сентября 2018
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Дойла перехватили другие моряки, а Лукаса доставили в больницу. Он ехал в карете скорой помощи с пакетом, внутри которого лежал кусок его уха. Однако врачи так и не смогли пришить его обратно. Лукас остался изуродован до конца жизни. Дойла приговорили к году тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре пьяный электрик откусил у коллеги часть мочки уха. В конце концов вмешались соседи, разняли дерущихся и позвонили в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Киркоров назвал преподнесенные им самые дорогие подарки

    В Сейме назвали бессодержательным визит Зеленского в Польшу

    Появились кадры мощного пожара после ударов по Одессе

    Спасенный многодетным отцом боец СВО рассказал о подвиге сослуживца

    Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

    Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok