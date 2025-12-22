Моряк откусил кусок уха старпома, пожевал и выплюнул

В Великобритании моряк откусил кусок уха старпома и выплюнул

Бывший резервист Королевского военно-морского флота Великобритании рассказал, как 30 лет назад ему откусили кусок уха. Об этом пишет Daily Mail.

Стюарт Лукас служил во флоте старшим помощником, когда его подчиненный Пол Дойл затеял драку с младшими матросами. Лукас по долгу службы бросился их разнимать. Старпом обхватил его сзади, фиксируя его руки по бокам. Дойл не мог вырваться, но вдруг упал на пол, повалив Лукаса за собой.

Агрессивный моряк не хотел сдаваться и пустил в ход зубы. Он повернул голову, ухватился за верхнюю часть уха Лукаса и откусил ее. По словам пострадавшего, мужчина какое-то время пожевал кусок уха и выплюнул его.

Дойла перехватили другие моряки, а Лукаса доставили в больницу. Он ехал в карете скорой помощи с пакетом, внутри которого лежал кусок его уха. Однако врачи так и не смогли пришить его обратно. Лукас остался изуродован до конца жизни. Дойла приговорили к году тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре пьяный электрик откусил у коллеги часть мочки уха. В конце концов вмешались соседи, разняли дерущихся и позвонили в полицию.

