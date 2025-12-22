МВД выплатит россиянке более 100 тысяч рублей за дефектный загранпаспорт

Суд взыскал с МВД 110 тысяч рублей в пользу россиянки за загран с дефектом

Верхотурский районный суд взыскал с МВД более 100 тысяч рублей в пользу россиянки за выданный ей загранпаспорт с дефектом. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы Свердловского областного суда.

Уточняется, что в декабре 2024 года жительница города Верхотурье Ольга должна была отправиться на отдых в Египет, однако на паспортном контроле в аэропорту Екатеринбурга у нее изъяли загранпаспорт из-за дефекта. В фамилии женщины в проездном документе обнаружили странную особенность в написании буквы «Д», похожую на дописку. В итоге соотечественнице запретили выезжать за границу, а тур стоимостью 93 тысячи рублей сгорел.

После этого Ольга обратилась в суд с иском к Министерству финансов РФ, МВД России, МО МВД России «Новолялинский», ФСБ России, пограничному управлению ФСБ России по Челябинской области, а также компаниям «ТТ Трэвел» и «Альянс» о взыскании убытков и компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил ее иск, определив ответчиком МВД, которое обязали выплатить женщине стоимость тура, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 7 тысяч рублей судебных расходов.

Представители МВД не согласились с таким решением и подали апелляцию в Свердловский областной суд. Они отметили, что в действиях сотрудников ведомства не было противоправности, а повлиять на возможный дефект печати принтера они не могли.

Тем не менее Свердловский областной суд постановил, что причиной, по которой женщина не улетела на отдых, стал дефект в оформлении загранпаспорта, допущенный сотрудниками МВД. Экспертиза обнаружила дефект при печати, а довод о невозможности повлиять на работу принтера был отклонен. В итоге решение Верхотурского районного суда оставили без изменений, оно вступило в силу.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян призвал россиян судиться с МВД из-за дефектов в загранпаспортах. Он подчеркнул, что соотечественники могут добиться возвращения полной стоимости сорванного отпуска за границей.

