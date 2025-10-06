Путешествия
15:02, 6 октября 2025Путешествия

Россиян призвали судиться с МВД из-за сорванного отпуска за границей

Турэксперт Мкртчян призвал россиян судиться с МВД из-за дефекта в загранпаспорте
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян призвал россиян судиться с МВД из-за дефектов в загранпаспортах. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как отметил турэксперт, россияне могут добиться возвращения полной стоимости сорванного отпуска за границей через суд. Для подачи иска на ведомство, выдающее документы с нечитаемым текстом, необходимо взять справку на пограничном пункте о причинах невыезда и представить ее вместе с чеками об оплате билетов и отеля. «Есть проигранные суды и на 300 тысяч, и на полмиллиона рублей. Самое главное, мой совет, ни в коем случае не бойтесь», — добавил Мкртчян.

Ранее сообщалось, что десятки россиян лишились отпуска из-за наползания текста в загранпаспортах. Такие документы оказались нечитаемыми в трех странах.

