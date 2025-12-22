Реклама

07:15, 22 декабря 2025Наука и техника

Развеяны главные мифы игровых ПК

Pocket-lint: Потребность в максимальном объеме ОЗУ для игрового ПК назвали мифом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Потребность в комплектующих с максимальными характеристиками для игрового компьютера назвали спорной. Об этом говорится в материале издания Pocket-lint.

Журналисты медиа развеяли четыре главных мифа, связанных со сборкой персонального компьютера (ПК) для игр. В первую очередь они отметили, что необязательно следовать правилу «чем больше оперативной памяти, тем лучше». Они отметили, что 16 гигабайт памяти может быть мало, однако 32 гигабайта должно быть достаточно для большинства новых игр.

Также авторы издания предостерегли пользователей от использования утилит для разгона характеристик компьютеров: «Чрезмерное превышение температурных пределов компьютера может привести к выходу из строя некоторых компонентов». Кроме того, специалисты опровергли утверждение, что геймеры должны постоянно стремиться к видеокартам последнего поколения. По их словам, даже вышедшие три года назад видеокарты Nvidia 40-й серии подходят для запуска современных игр.

В заключении журналисты заявили, что необходимость в покупке набирающих популярность мониторов с частотой 144 герца нет. «120 или даже 60 герц вполне достаточно для плавной работы, поэтому заметить разницу сложно, если не невозможно», — подытожили авторы.

В середине декабря геймдизайнер Минь Ле, создавший популярный онлайн-шутер Counter-Strike, назвал причину успеха игры. По его мнению, CS стала популярной не из-за привлекательности виртуальной борьбы с терроризмом, а из-за коллекционирования скинов.

