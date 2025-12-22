Назван простой способ стабилизировать уровень сахара в крови

CM: Дневной свет помогает дольше удерживать уровень глюкозы в пределах нормы

Обычное дневное освещение может значительно улучшить контроль сахара у людей с диабетом 2-го типа — к такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование в Cell Metabolism (CM). Эксперимент показал, что несколько часов естественного света в течение дня помогают дольше удерживать уровень глюкозы в пределах нормы.

В исследовании приняли участие 13 человек с диабетом 2-го типа, которые поочередно работали в офисе либо при естественном свете из окна, либо только при искусственном освещении. При одинаковом питании, физической активности и приеме лекарств участники, находившиеся при дневном свете, проводили больше времени без резких скачков сахара.

Анализ показал, что солнечный свет влияет на циркадные ритмы — внутренние биологические часы организма. При естественном освещении мышцы лучше «синхронизировались» со временем суток, активнее сжигали жиры и эффективнее перерабатывали глюкозу.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о замене терапии, а о простом дополнительном факторе. Регулярное пребывание при дневном свете может стать доступным и естественным способом снизить метаболические колебания и поддержать лечение диабета.

Ранее ученые выяснили, что диабет второго типа начинает незаметно влиять на зрение уже на ранних стадиях.