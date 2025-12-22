Назван возможный срок выселения Долиной из квартиры

Риелтор Банников: Суд может вынести решение о выселении Долиной через 2-3 месяца

Вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников предположил, когда появится решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом этом он высказался в беседе с ТАСС.

Банников назвал возможный срок выселения Долиной из квартиры и допустил, что суд может вынести это решение через 2-3 месяца.

«Думаю, что два-три месяца покажут решение суда. Но, скорее всего, это решение очевидно. Собственник — [Полина] Лурье. Прав пользования, владения и распоряжения у семьи Долиной в этой квартире сейчас нет», — указал эксперт.

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее выселении певицы из квартиры. Ранее сообщалось, что суд объяснил невозможность признания недействительной сделки по продаже квартиры Долиной.