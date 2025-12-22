Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:31, 22 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы пять главных причин депрессии перед Новым годом

Психолог Ильина: Подведение итогов года может вызвать предновогоднюю депрессию
Наталья Обрядина

Фото: Aleksey Boyko / Shutterstock / Fotodom

Клинический психолог, cексолог сети клиник «Семейная» Елена Ильина назвала пять главных причин предновогодней депрессии. Их она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего Ильина предупредила, что опасно может быть подведение итогов года. «Если поставленные нами в начале года цели оказываются недостигнутыми, это может вызвать депрессию. Особенно тяжело нереализованность целей дается достигаторам. Им тяжело найти оправдание, почему задуманное не осуществилось. Они могут зациклиться на этих мыслях, начать винить себя или окружающих», — объяснила врач.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022

Второй причиной предпраздничной депрессии специалистка назвала накопившуюся за год усталость. По ее словам, когда человек задумывается о произошедших за год событиях, от него требуется большая эмоциональная включенность. Кроме того, вызвать депрессию перед Новым годом могут большие траты, зимняя хандра из-за короткого светового дня и семейные конфликты.

Ранее сомнолог Карен Карлсон рассказала о причинах частых пробуждений ночью. По ее словам, такой вид бессонницы может быть связан с депрессией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    В НАТО объявили о создании нового учебного лагеря для ВСУ

    Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok