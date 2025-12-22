Реклама

16:34, 22 декабря 2025Забота о себе

Названы сильнее всего окрашивающие зубы блюда

Терапевт Кислицына: Чаще всего на цвет зубов влияют кофе, чай и красное вино
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Ирина Кислицына рассказала, какие популярные блюда и напитки сильнее всего окрашивают зубную эмаль. Их доктор назвала в беседе с изданием UfaTime.ru.

Доктор отметила, что сильнее всего эмаль окрашивают крепкие чай и кофе, красное вино, газированные напитки и энергетики. «Как цветные, так и прозрачные могут содержать кислоты и пигменты, которые способствуют эрозии и пятнам», — объяснила Кислицына.

Она добавила, что эмаль также могут окрашивать ягоды, фрукты и овощи, такие как черника, гранат и свекла. Кроме того, зубы могут потемнеть от цитрусовых и кислых напитков. По словам врача, все дело в том, что напитки с высокой кислотностью размягчают эмаль, из-за чего различные пигменты легче впитываются в нее.

Кислоты временно делают эмаль более мягкой и восприимчивой, а пигменты в это время легко в ней закрепляются, особенно при недостаточной гигиене

Ирина Кислицынаврач-терапевт

Помимо этого, цвет эмали могут портить соусы, особенно с томатами, свеклой и куркумой, а также конфеты и десерты с искусственными красителями, например яркий мармелад или окрашенная глазурь.

Чтобы избежать окрашивания эмали, Кислицына посоветовала пить напитки через трубочку, а после употребления окрашенных напитков полоскать рот водой или жевать жевательную резинку без сахара. Врач также призвала разбавлять кислые напитки водой или пить их во время еды — это снизит воздействие кислоты. Доктор также подчеркнула, что чистить зубы нужно минимум через 30-60 минут после употребления еды или напитков: это поможет избежать негативного воздействия на размягченную эмаль.

Ранее ортодонт Марьяна Барагунова предупредила об опасности кап с маркетплейсов. Она утверждает, что избавиться от бруксизма с их помощью не получится.

