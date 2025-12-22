Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 22 декабря 2025Забота о себе

Объяснены причины потери ориентации в пространстве после пробуждения

Психолог Готтс: Дезориентация после пробуждения объясняется инерцией сна
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MAYA LAB / Shutterstock / Fotodom

Клинический психолог-консультант Лондонского центра сна Зои Готтс назвала причины потери ориентации в пространстве после пробуждения. Ее слова приводит издание Metro.

Готтс объяснила, что легкая дезориентация после пробуждения, как правило, безобидна. «Это может происходить во время состояния, известного как инерция сна, — неустойчивого переходного периода между сном и полным бодрствованием», — рассказала она. Врач уточнила, что после более глубоких стадий сна или ярких сновидений мозгу может потребоваться некоторое время, чтобы прийти в себя, а это означает, что память, контекст и пространственное восприятие выстраиваются не сразу.

Вероятность того, что человек проснется в некотором замешательстве, повышается при плохом или фрагментарном сне, стрессе, тревожности, употреблении алкоголя или болезни, а также при внезапном пробуждении по звонку будильника. Кроме того, продолжила Готтс, это с большей вероятностью произойдет, если человек находится вдали от дома, поскольку незнакомая обстановка не в состоянии дать мозгу те же сигналы, которые обычно помогают ему прийти в норму.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Если эпизоды дезориентации после сна становятся частыми, длительными или сопровождаются другими симптомами (проблемами с памятью, спутанностью сознания в дневное время), психолог порекомендовала проконсультироваться с терапевтом.

Ранее сомнолог Линдси Браунинг рассказала, как бороться с частыми ночными пробуждениями. Так, она призвала не находиться в постели более 20 минут, если снова уснуть не получается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    В НАТО объявили о создании нового учебного лагеря для ВСУ

    Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok