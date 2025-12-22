Объяснены причины потери ориентации в пространстве после пробуждения

Психолог Готтс: Дезориентация после пробуждения объясняется инерцией сна

Клинический психолог-консультант Лондонского центра сна Зои Готтс назвала причины потери ориентации в пространстве после пробуждения. Ее слова приводит издание Metro.

Готтс объяснила, что легкая дезориентация после пробуждения, как правило, безобидна. «Это может происходить во время состояния, известного как инерция сна, — неустойчивого переходного периода между сном и полным бодрствованием», — рассказала она. Врач уточнила, что после более глубоких стадий сна или ярких сновидений мозгу может потребоваться некоторое время, чтобы прийти в себя, а это означает, что память, контекст и пространственное восприятие выстраиваются не сразу.

Вероятность того, что человек проснется в некотором замешательстве, повышается при плохом или фрагментарном сне, стрессе, тревожности, употреблении алкоголя или болезни, а также при внезапном пробуждении по звонку будильника. Кроме того, продолжила Готтс, это с большей вероятностью произойдет, если человек находится вдали от дома, поскольку незнакомая обстановка не в состоянии дать мозгу те же сигналы, которые обычно помогают ему прийти в норму.

Если эпизоды дезориентации после сна становятся частыми, длительными или сопровождаются другими симптомами (проблемами с памятью, спутанностью сознания в дневное время), психолог порекомендовала проконсультироваться с терапевтом.

