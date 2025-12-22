Реклама

Наука и техника
13:42, 22 декабря 2025Наука и техника

Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

B&P: Длительный прием аспартама негативно влияет на сердце и когнитивные функции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Длительный прием аспартама может уменьшать жировые отложения, но одновременно негативно влиять на сердце и когнитивные функции — даже при дозах значительно ниже допустимых. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты годичного эксперимента на мышах в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy (B&P).

Ученые в течение года давали животным аспартам в дозе, эквивалентной лишь одной шестой от максимально разрешенной для человека. В результате жировая масса у мышей снизилась примерно на 20 процентов, однако этот эффект сопровождался умеренной гипертрофией сердца и ухудшением когнитивных показателей. Исследователи подчеркивают, что такие изменения возникали при уровне потребления, сопоставимом с обычным рационом, что ставит под вопрос безопасность длительного употребления искусственных подсластителей.

Авторы отмечают, что это одно из первых исследований, оценивающих последствия приема аспартама на протяжении полного года с использованием широкого набора методов — от МРТ и ПЭТ до поведенческих тестов. По их мнению, полученные данные указывают на необходимость более осторожной и критической оценки регулярного использования подсластителей, даже если они применяются «в пределах нормы».

Ранее ученые выяснили, что заболевания десен, в частности пародонтит, могут быть связаны с накоплением атеросклеротических бляшек и повышенным риском инфаркта.

