Одна категория россиян бросится покупать жилье

Ученый Щербаков: Продажи жилья многодетным семьям вырастут до 7 % в 2026 году

В 2026 году продажи жилья многодетным семьям в России вырастут на пять-семь процентов год к году. Это связано с расширением налоговой льготы, рассказал доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков в беседе с «Газетой.Ru».

«Льгота снимает один из ключевых сдерживающих факторов — необходимость платить налог при продаже жилья до истечения минимального срока владения», — объяснил эксперт. По его словам, по этой причине многие семьи откладывали покупку, однако теперь часть из них начнет поиски квартиры.

Щербаков подчеркнул, что в масштабах всего рынка эффект будет малозаметен, однако в сегменте семейных сделок окажется более выраженным, особенно в городах с активным рынком новостроек и программой семейной ипотеки. Он добавил, что отмена налога позволит семьям сэкономить от десятков до сотен тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России появилась семейная налоговая выплата. На нее смогут претендовать семьи, в которых средний доход на одного члена за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе.