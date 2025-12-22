PYOK: Пассажирка KLM получила сотрясение мозга из-за упавшего на нее сиденья

Пассажирка получила сотрясение мозга из-за упавшего на нее сиденья в самолете KLM Dutch Airlines, пострадавшая подала на авиакомпанию в суд. Об этом пишет Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел еще в 2023 году, однако женщина оформила иск только в 2025-м. Известно, что американка Джули Ни летела со своим мужем из Амстердама (Нидерланды) в Бостон (США). Перед ней сел мужчина, который еще в начале полета заподозрил, что его сиденье сломано. Он попросил стюардессу осмотреть его, но та заявила, что оно исправно. Также ему сообщили, что самолет переполнен, и его не могут пересадить.

Семичасовой полет шел хорошо. В один момент Джули отошла в уборную, после чего заняла свое место и наклонилась к ногам, чтобы поправить шнурки на обуви. Тогда спинка сиденья, расположенного перед пассажиркой, резко откинулось назад и ударило ее по голове с такой силой, что у туристки потемнело в глазах. Позже у женщины диагностировали сотрясение головного мозга, сжатие спинного мозга и другие травмы головы. Ей понадобилась операция.

Спустя время Ни подала в суд на авиакомпанию. Уточняется, что пострадавшая обвиняет KLM в халатности.

Ранее пассажирка получила ожоги первой и второй степени на рейсе авиакомпании American Airlines и засудила перевозчика. Во время турбулентности кофейник упал с тележки, стоявшей в проходе, на колени женщины.