Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 22 декабря 2025Путешествия

Пассажирка получила сотрясение мозга из-за упавшего на нее сиденья в самолете

PYOK: Пассажирка KLM получила сотрясение мозга из-за упавшего на нее сиденья
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Markus Mainka / Imagebroker.com / Globallookpress.com

Пассажирка получила сотрясение мозга из-за упавшего на нее сиденья в самолете KLM Dutch Airlines, пострадавшая подала на авиакомпанию в суд. Об этом пишет Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел еще в 2023 году, однако женщина оформила иск только в 2025-м. Известно, что американка Джули Ни летела со своим мужем из Амстердама (Нидерланды) в Бостон (США). Перед ней сел мужчина, который еще в начале полета заподозрил, что его сиденье сломано. Он попросил стюардессу осмотреть его, но та заявила, что оно исправно. Также ему сообщили, что самолет переполнен, и его не могут пересадить.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Семичасовой полет шел хорошо. В один момент Джули отошла в уборную, после чего заняла свое место и наклонилась к ногам, чтобы поправить шнурки на обуви. Тогда спинка сиденья, расположенного перед пассажиркой, резко откинулось назад и ударило ее по голове с такой силой, что у туристки потемнело в глазах. Позже у женщины диагностировали сотрясение головного мозга, сжатие спинного мозга и другие травмы головы. Ей понадобилась операция.

Спустя время Ни подала в суд на авиакомпанию. Уточняется, что пострадавшая обвиняет KLM в халатности.

Ранее пассажирка получила ожоги первой и второй степени на рейсе авиакомпании American Airlines и засудила перевозчика. Во время турбулентности кофейник упал с тележки, стоявшей в проходе, на колени женщины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт раскол между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Популярные напитки связали со снижением риска заболеваний легких

    Крупный пивовар выпустил пиво с добавлением снега

    В российском городе кипяток залил многоэтажный дом и попал на видео

    Туристка устроила фотосессию на скалах в Египте, была накрыта волной и чудом выжила

    Россиянка с покупательницей попали под следствие за сделку с ребенком

    Умер британский певец Крис Ри

    Телохранитель Майкла Джексона объяснил появление поп-короля на фото с Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok