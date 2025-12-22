Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 22 декабря 2025Экономика

Перспективы инфляции в России оценили

Глава «Эксперт РА» Чекурова: К концу 2026-го рост цен может замедлиться до 4,5 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Тренд замедления роста цен, который начал формироваться в России в 2025 году, скорее всего, продолжится и в следующем. Такой прогноз дала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, ее слова приводит РИА Новости.

К концу этого года, полагает аналитик, инфляция на внутреннем рынке может опуститься ниже 6 процентов. По итогам 2026-го темпы роста потребительских цен в стране могут приблизиться к таргету, установленному руководством Центробанка, и составить порядка 4,5 процента. «Есть шанс увидеть 4,5 процента», — констатировала Чекурова.

К началу зимы годовая инфляция в России, по оценке Росстата, опустилась до 6,61 процента. Президент страны Владимир Путин не исключил, что по итогам года темпы роста потребительских цен могут составить менее 6 процентов.

Несмотря на это, нынешний уровень инфляции все еще более чем в полтора раза превышает целевой показатель ЦБ. Это обстоятельство, в частности, помешало совету директоров регулятора перейти к более резкому ослаблению ДКП. По итогам декабрьского заседания ключевую ставку снизили на 50 базисных пунктов — с 16,5 до 16 процентов. В качестве тревожной тенденции в регуляторе назвали сохранение инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне на фоне регулярного повышения утильсбора и очередного повышения НДС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали цель подрыва машины генерал-лейтенанта в Москве

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    На берег вынесло ядовитые «пальцы мертвеца»

    Жена Бари Алибасова высказалась о состоянии продюсера

    Минздрав региона России посмеялся над едва не лишившейся жизни пенсионеркой

    Мужчина угрожал взорвать отделение банка в российском городе

    Милохин показал фотографии в форме доставщика еды

    Назван самый выгодный для покупки квартиры период

    Жена Александра Цекало показала грудь в крошечном бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok