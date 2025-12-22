Перспективы инфляции в России оценили

Глава «Эксперт РА» Чекурова: К концу 2026-го рост цен может замедлиться до 4,5 %

Тренд замедления роста цен, который начал формироваться в России в 2025 году, скорее всего, продолжится и в следующем. Такой прогноз дала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, ее слова приводит РИА Новости.

К концу этого года, полагает аналитик, инфляция на внутреннем рынке может опуститься ниже 6 процентов. По итогам 2026-го темпы роста потребительских цен в стране могут приблизиться к таргету, установленному руководством Центробанка, и составить порядка 4,5 процента. «Есть шанс увидеть 4,5 процента», — констатировала Чекурова.

К началу зимы годовая инфляция в России, по оценке Росстата, опустилась до 6,61 процента. Президент страны Владимир Путин не исключил, что по итогам года темпы роста потребительских цен могут составить менее 6 процентов.

Несмотря на это, нынешний уровень инфляции все еще более чем в полтора раза превышает целевой показатель ЦБ. Это обстоятельство, в частности, помешало совету директоров регулятора перейти к более резкому ослаблению ДКП. По итогам декабрьского заседания ключевую ставку снизили на 50 базисных пунктов — с 16,5 до 16 процентов. В качестве тревожной тенденции в регуляторе назвали сохранение инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне на фоне регулярного повышения утильсбора и очередного повышения НДС.