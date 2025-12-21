Реклама

21:35, 21 декабря 2025Россия

Песков поделился одной деталью о работе с Путиным

Песков заявил, что расслабляется, когда Путин всем разрешает задавать вопросы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о своих ощущениях в моменты, когда российский лидер начинает разрешать всем, кого видит, задавать ему вопросы. Ответом чиновника поделился журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Зарубин спросил, что во время таких ситуаций происходит внутри у пресс-секретаря. «Вы как-то напрягаетесь в этот момент?» — спросил журналист. «Наоборот, расслабляюсь», — с улыбкой ответил Песков.

Ранее Песков рассказал, что некоторые вопросы, заданные в рамках программы «Итоги года», ему не понравились.

