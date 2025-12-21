Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:51, 21 декабря 2025Россия

Песков указал на недостаточную глубину некоторых вопросов на прямой линии с Путиным

Песков указал, что некоторые вопросы Путину были недостаточно глубокими
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Global Look Press

Некоторые вопросы на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были недостаточно глубокими. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным объяснил, почему они ему не понравились, фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.

Зарубин попросил Пескова рассказать, какие именно вопросы ему не понравились, но делать этого чиновник не стал, пояснив, что это лишь его личная точка зрения. «Какие-то вопросы показались не столь глубокими. Когда в ходе такого общения появляется возможность задать президенту любой вопрос, представляется, что каждый хотел бы спросить что-то глубокое. Как мне показалось, не все это сделали», — поделился пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что многим это сделать все же удалось. По его словам, в ходе общения с президентом прозвучало очень много интересных вопросов.

Ранее Песков заявил, что некоторые вопросы ему не понравились, однако подчеркнул, что это абсолютно нормально, и главное, что журналисты могли спросить у российского лидера именно то, что они сами хотели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сообщении Дмитриева из Майами

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Страны Евросоюза захотели потребовать исключить их из кредитования Киева

    В России вручили премию мира имени Льва Толстого трем иностранным лидерам

    Долина начала стремительно терять поддержку зрителей

    Китайского теннисиста дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи

    На Западе заявили о провале аферы ЕС с российскими активами

    Зеленский рассказал о предложении США провести трехстороннюю встречу с участием России

    Песков указал на недостаточную глубину некоторых вопросов на прямой линии с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok