Песков указал на недостаточную глубину некоторых вопросов на прямой линии с Путиным

Песков указал, что некоторые вопросы Путину были недостаточно глубокими

Некоторые вопросы на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были недостаточно глубокими. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным объяснил, почему они ему не понравились, фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.

Зарубин попросил Пескова рассказать, какие именно вопросы ему не понравились, но делать этого чиновник не стал, пояснив, что это лишь его личная точка зрения. «Какие-то вопросы показались не столь глубокими. Когда в ходе такого общения появляется возможность задать президенту любой вопрос, представляется, что каждый хотел бы спросить что-то глубокое. Как мне показалось, не все это сделали», — поделился пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что многим это сделать все же удалось. По его словам, в ходе общения с президентом прозвучало очень много интересных вопросов.

Ранее Песков заявил, что некоторые вопросы ему не понравились, однако подчеркнул, что это абсолютно нормально, и главное, что журналисты могли спросить у российского лидера именно то, что они сами хотели.