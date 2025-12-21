Реклама

23:31, 21 декабря 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ попал на передовую из-за обмана командира

Пленный из ВСУ Малюта: Командование ВСУ обманом отправляет солдат на передовую
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманывают своих солдат, чтобы отправить их на передовую. Как рассказал пленный украинский военнослужащий Роман Малюта, ему пообещали, что через две недели его бригаду сменят, однако этого так и не произошло. Его слова передает ТАСС.

«Привели в окоп. Посадили в окоп, посидели. Нам сказали: "Вас, ребята, поменяют через две недели". Командиру сказал, что пора по времени уже домой. Он сказал: "Потерпите, друзья. Замена приедет и поменяем"», — делится солдат. По его словам, замена так и не пришла. Их позицию разбомбили, и бригаду отправили на другую точку.

Как рассказал Малюта, на новой позиции он вместе с сослуживцами провел неделю, а затем туда пришли российские штурмовики и взяли их в плен.

Еще один пленный ранее рассказывал о другом обмане командиров ВСУ: они обещают новобранцам, что их отправят служить в тыловые части, однако в итоге все равно отправляют на передовую.

