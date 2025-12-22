Появились кадры с церемонии прощания с командиром «Эспаньолы»

Около 3 тысяч человек пришли в Храм Христа Спасителя проститься с Орловым

Около трех тысяч человек пришли в Храм Христа Спасителя в центре Москвы на церемонию прощания с командиром добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Испанец Станиславом Орловым. Видеокадры с места событий опубликовал в Telegram-канале журналист «Коммерсанта» Александр Черных.

На представленном ролике перед входом в храм выстроились толпы. В очереди люди скандируют: «Вперед, Испанец, мы с тобой».

По данным Черных, с Орловым захотели проститься представители «Эспаньолы», ЧВК «Вагнер» и других формирований. Были замечены в храме и футбольные фанаты. Журналист добавил, что над гробом покойного речей никто не произносил. Венков от Минобороны России он также не заметил.

Судя по опубликованным журналистам кадрам, на церемонии также был боец ММА и командир отряда штурмовиков «Эспаньолы» Михаил Турканов.

Информацию о смерти Орлова его родные подтвердили 19 декабря. До этого о гибели Испанца заявлял дрессировщик Эдгард Запашный. Он сделал публикацию об этом в соцсетях, но позже удалил свой пост и заявил о возможной провокации.

3 октября в «Эспаньоле» объявили, что организация прекращает свое существование в прежнем виде. Как объяснили в соединении, основной состав бригады создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур России. При этом часть состава участвовала в боевых действиях с 2014 года под командованием Орлова.