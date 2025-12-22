Реклама

17:50, 22 декабря 2025

ПСЖ предложит главному тренеру пожизненный контракт

ПСЖ предложит главному тренеру Луису Энрике пожизненный контракт
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Руководство ПСЖ намерено предложить главному тренеру клуба Луису Энрике пожизненный контракт. Об этом сообщает AS.

Боссы парижан считают Энрике идеальным тренером для команды. Действующий контракт 55-летнего специалиста с ПСЖ рассчитан до лета 2027 года.

Энрике работает в ПСЖ с 2023 года. За это время парижане по два раза выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также победили в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Последним трофеем Энрике в ПСЖ является победа в Межконтинентальном кубке. 17 декабря парижане обыграли бразильский «Фламенго» в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии одиннадцатиметровых российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов совершил четыре сейва подряд и помог клубу завоевать шестой титул в нынешнем сезоне.

