Раскрыт неожиданный способ справиться с бессонницей

Сомнолог Элли Хар: Принятие душа в темноте поможет справиться с бессонницей

Консультант по медицине сна Элли Хар и врач-сомнолог Клэр Румс раскрыли неожиданный способ борьбы с бессонницей. Их совет опубликовало издание Daily Mail.

По словам специалистов, многие пользователи социальных сетей отмечают, что им помогает справиться с бессонницей принятие душа в темноте или при приглушенном свете. Эффективность этого метода Хар объяснила тем, что теплая вода снижает температуру тела, а это является ключевым сигналом организму, что пора засыпать.

Хорошим помощником в улучшении качества сна она также назвала приглушенный свет, который переключает организм в режим отдыха и способствует высвобождению гормона мелатонина, играющего ключевую роль в регулировании циркадных ритмов.

В свою очередь, Румс добавила, что душ в темноте вряд ли поможет решить серьезные проблемы со сном, но может стать хорошей расслабляющей практикой, которая полезна при бессоннице.

Ранее старший научный сотрудник по изучению поведения во сне в корпорации RAND Венди Троксэл заявила, что для устранения бессонницы человек должен спать в комфортных условиях. По ее мнению, правильно подобранная подушка может значительно улучшить сон.