Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:25, 22 декабря 2025Интернет и СМИ

Раскрыт план бегства Зеленского с Украины

Strategic Culture: Зеленский хочет использовать кредит ЕС для бегства с Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать кредит Европейского союза (ЕС) на 90 миллиардов евро для подготовки бегства из страны. План украинского лидера раскрыл журналист Мартин Джей в материале в Strategic Culture.

Как утверждает Джей, половина средств «будет поглощена Зеленским и его кликой», часть из них будет направлена на «откаты тем, кто на Западе». «И, наконец, будет резервный фонд Зеленского для побега, который он должен пополнять каждый день. (...) В последний момент в панике ему, возможно, придется подкупить целое армейское подразделение или полицейский отряд, направленный для его ареста», — пишет журналист.

По мнению автора статьи, президент Украины также планирует использовать эти средства, находясь за границей в изгнании.

Ранее стало известно, что лидеры государств — членов ЕС отказались конфисковать замороженные активы РФ для финансирования «репарационного кредита» Украине. В качестве альтернативы был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В центре Киева устроили массовую драку со стрельбой

    Министр обороны Германии высказался об отправке войск на Украину

    Раскрыт план бегства Зеленского с Украины

    В Европе раскрыли реальное отношение к украинским беженцам

    В России предложили создать аналог Call of Duty с бойцами ВСУ

    Бывший футболист «Локомотива» раскрыл размер своей зарплаты в европейском клубе

    В США раскритиковали заявление Зеленского об активах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok