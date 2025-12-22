Strategic Culture: Зеленский хочет использовать кредит ЕС для бегства с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать кредит Европейского союза (ЕС) на 90 миллиардов евро для подготовки бегства из страны. План украинского лидера раскрыл журналист Мартин Джей в материале в Strategic Culture.

Как утверждает Джей, половина средств «будет поглощена Зеленским и его кликой», часть из них будет направлена на «откаты тем, кто на Западе». «И, наконец, будет резервный фонд Зеленского для побега, который он должен пополнять каждый день. (...) В последний момент в панике ему, возможно, придется подкупить целое армейское подразделение или полицейский отряд, направленный для его ареста», — пишет журналист.

По мнению автора статьи, президент Украины также планирует использовать эти средства, находясь за границей в изгнании.

Ранее стало известно, что лидеры государств — членов ЕС отказались конфисковать замороженные активы РФ для финансирования «репарационного кредита» Украине. В качестве альтернативы был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.