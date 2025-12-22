Раскрыта роль «кротов» в покушении на генерала Сарварова

Генерал-майор ФСБ Михайлов: Информацию о Сарварове могли передать «кроты»

Информацию о погибшем в результате теракта начальнике управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова могли передать предатели в российских госструктурах. Об этом «МК» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Он указал, что в ходе следствия важно найти не только исполнителей теракта, но и «кротов», которые имеют дело с персональными данными высокопоставленных офицеров Российской армии. «Надо четко понимать: террорист, которому сказали "Фас!", просто так не найдет ни место жительства, ни машину нужного человека. Без графика работы тоже вряд ли можно осуществить такого рода теракт», — объяснил эксперт.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера. 56-летний генерал-лейтенант получил множественные ранения, которые оказались не совместимы с жизнью.

Управление оперативной подготовки Генштаба под командованием Сарварова обобщало и внедряло полученный боевой опыт. Сам генерал-лейтенант сочетал в себе глубокие академические знания с многолетней практикой на поле боя и был бесценным специалистом.