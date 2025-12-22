Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:40, 22 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта роль «кротов» в покушении на генерала Сарварова

Генерал-майор ФСБ Михайлов: Информацию о Сарварове могли передать «кроты»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Информацию о погибшем в результате теракта начальнике управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова могли передать предатели в российских госструктурах. Об этом «МК» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Он указал, что в ходе следствия важно найти не только исполнителей теракта, но и «кротов», которые имеют дело с персональными данными высокопоставленных офицеров Российской армии. «Надо четко понимать: террорист, которому сказали "Фас!", просто так не найдет ни место жительства, ни машину нужного человека. Без графика работы тоже вряд ли можно осуществить такого рода теракт», — объяснил эксперт.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера. 56-летний генерал-лейтенант получил множественные ранения, которые оказались не совместимы с жизнью.

Управление оперативной подготовки Генштаба под командованием Сарварова обобщало и внедряло полученный боевой опыт. Сам генерал-лейтенант сочетал в себе глубокие академические знания с многолетней практикой на поле боя и был бесценным специалистом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предупредил о массированном ударе по Украине

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Во Львове закончились места на военном кладбище

    Такер Карлсон пожаловался на ненависть к белому населению США

    Умер певец Крис Ри. Он был одним из самых популярных артистов 1980-х. Его песни обожали в России

    Нетаньяху выступил с угрозой в адрес Ирана

    Откровенный наряд «Самой красивой спортсменки мира» на игре в гольф вызвал ажиотаж в сети

    Спикер Рады назвал четыре условия для выборов на Украине

    Раскрыта роль «кротов» в покушении на генерала Сарварова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok