Россия
01:58, 22 декабря 2025Россия

Раскрыто число сбитых за неделю украинских беспилотников

За неделю над регионами России сбили более 1300 беспилотников ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно предпринимали попытки нанести удары по территории России. По данным РИА Новости, всего силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 1300 украинских беспилотников.

Уточняется, что больше всего летательных аппаратов было ликвидировано 15 декабря — 545 единиц. На втором месте по этому показателю оказалось 18 декабря, когда силы ПВО сбили 216 дронов ВСУ. В основном атаки приходились на европейскую часть России.

Вечером 21 декабря ВСУ также пытались нанести удар по территории России с применением беспилотников. Было уничтожено 35 летательных аппаратов.

