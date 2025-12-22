Раскрыто число сбитых за неделю украинских беспилотников

За неделю над регионами России сбили более 1300 беспилотников ВСУ

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно предпринимали попытки нанести удары по территории России. По данным РИА Новости, всего силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 1300 украинских беспилотников.

Уточняется, что больше всего летательных аппаратов было ликвидировано 15 декабря — 545 единиц. На втором месте по этому показателю оказалось 18 декабря, когда силы ПВО сбили 216 дронов ВСУ. В основном атаки приходились на европейскую часть России.

Вечером 21 декабря ВСУ также пытались нанести удар по территории России с применением беспилотников. Было уничтожено 35 летательных аппаратов.