Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 22 декабря 2025

Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

Экс-глава Ростовского облсуда Золотарева и ее зам получили ₽21,4 млн взятками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова получили взятки на сумму 21,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Установлено, что Золотарева получала деньги через посредников. Самой маленькой стала взятка в размере 400 тысяч рублей, за нее экс-глава суда должна была оставить без изменения решение суда первой инстанции об удовлетворении ходатайства о замене наказания.

Самая большая взятка — 10 миллионов рублей — предназначалась за отмену приговора и возвращение уголовного дела прокурору.

Также Золотарева получила 5 миллионов рублей за изменение приговора на более мягкий, 2 миллиона — за отмену решения суда первой инстанции, еще 2 миллиона — за удовлетворение апелляции по делу о разделе имущества супругов, 1 миллион — за оставление без изменения решения по делу о взыскании заемных денег, еще 1 миллион — за отмену решения о сохранении нежилого здания в реконструируемом состоянии.

Ранее сообщалось, что Золотареву приговорили к 15 годам колонии, также ей назначили штраф в 170 миллионов рублей.

