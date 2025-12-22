Роднина заявила о психологических проблемах у Петросян

Ирина Роднина заявила о психологических проблемах у Аделии Петросян

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила выступление фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России. Об этом сообщает Sport24.

По ее мнению, у Петросян присутствуют психологические проблемы. «Конечно, перед Олимпиадой все будут переживать за результат. Главное — сохранить себя в том состоянии, в котором она находится сейчас, и исправить недочеты», — заявила Роднина.

Петросян на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге завоевала золотую медаль. Для нее это третья победа на первенствах России.

27 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил Аделию Петросян и еще одного российского фигуриста — Петра Гуменника — к участию в Играх-2026 года в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.