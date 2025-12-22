Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:01, 22 декабря 2025Спорт

Роднина заявила о психологических проблемах у Петросян

Ирина Роднина заявила о психологических проблемах у Аделии Петросян
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила выступление фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России. Об этом сообщает Sport24.

По ее мнению, у Петросян присутствуют психологические проблемы. «Конечно, перед Олимпиадой все будут переживать за результат. Главное — сохранить себя в том состоянии, в котором она находится сейчас, и исправить недочеты», — заявила Роднина.

Петросян на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге завоевала золотую медаль. Для нее это третья победа на первенствах России.

27 ноября стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил Аделию Петросян и еще одного российского фигуриста — Петра Гуменника — к участию в Играх-2026 года в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    В НАТО объявили о создании нового учебного лагеря для ВСУ

    Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok