Россия поставила оружие африканской стране после военного переворота

Bloomberg: Россия поставила в Мадагаскар 43 ящика с оружием

Россия поставила оружие новому правительству Мадагаскара. Об этом рассказал председатель Национального собрания страны Ситени Рандрианасолониаико, передает Bloomberg.

Согласно его заявлению, 20 декабря российский военный самолет доставил в страну 40 военнослужащих и 43 ящика с оружием. В поставку вошли штурмовые и снайперские винтовки, а также противотанковые ракетные установки.

Уточняется, что поставка была осуществлена в рамках межгосударственного сотрудничества двух стран. «Делегация четко выразила готовность поддержать Мадагаскар, особенно в области подготовки кадров и укрепления потенциала наших вооруженных сил», — отметил Рандрианасолониаико.

В октябре президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был отстранен от власти. После импичмента, вынесенного президенту страны, военные в Мадагаскаре взяли власть в свои руки.