Россиянам дали два совета по выбору качественной гирлянды

Дизайнер Солдаткина: При покупке гирлянды надо проверить наличие сертификатов

Руководитель департамента дизайна ассортимента Hoff Анна Солдаткина рассказала, на что нужно обратить внимание при покупке гирлянды. Два совета, которые помогут выбрать качественное изделие, она дала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Приобретайте гирлянды только в крупных магазинах, где вы сможете проверить наличие обязательной маркировки и сертификатов соответствия. В России безопасная гирлянда должна иметь знак ЕАС, подтверждающий соответствие требованиям технических регламентов. Кроме того, если на упаковке нет никакой информации о производителе, напряжении, условиях эксплуатации и других данных, это повод отказаться от покупки», — объяснила дизайнер.

Вторая рекомендация Солдаткиной — обязательно проверять, чтобы у уличных гирлянд была маркировка о защите от влаги, а также отметку о том, что они подходят для работы вне помещения. «Домашние гирлянды использовать на улице нельзя. Какими бы они ни казались герметичными, для работы вне помещений они не предназначены, и нарушение условий эксплуатации может привести к серьезным последствиям», — предупредила специалистка.

