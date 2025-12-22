Реклама

14:26, 22 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам дали два совета по выбору качественной гирлянды

Дизайнер Солдаткина: При покупке гирлянды надо проверить наличие сертификатов
Наталья Обрядина

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Руководитель департамента дизайна ассортимента Hoff Анна Солдаткина рассказала, на что нужно обратить внимание при покупке гирлянды. Два совета, которые помогут выбрать качественное изделие, она дала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Приобретайте гирлянды только в крупных магазинах, где вы сможете проверить наличие обязательной маркировки и сертификатов соответствия. В России безопасная гирлянда должна иметь знак ЕАС, подтверждающий соответствие требованиям технических регламентов. Кроме того, если на упаковке нет никакой информации о производителе, напряжении, условиях эксплуатации и других данных, это повод отказаться от покупки», — объяснила дизайнер.

Вторая рекомендация Солдаткиной — обязательно проверять, чтобы у уличных гирлянд была маркировка о защите от влаги, а также отметку о том, что они подходят для работы вне помещения. «Домашние гирлянды использовать на улице нельзя. Какими бы они ни казались герметичными, для работы вне помещений они не предназначены, и нарушение условий эксплуатации может привести к серьезным последствиям», — предупредила специалистка.

Ранее дизайнер Ксения Кузнецова рассказала, от какого новогоднего декора лучше отказаться из-за того, что он может быть опасен для здоровья. Прежде всего она посоветовала россиянам воздержаться от использования мелких и хрупких украшений.

