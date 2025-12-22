Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:13, 22 декабря 2025Путешествия

Россиянам назвали условия для получения мультивизы одной страны Европы

Посол РФ в Вене Грозов: Мультивиза Австрии доступна при наличии годового шенгена
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Rudy Balasko / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали условия для получения мультивизы Австрии — она доступна при наличии годового шенгена этой страны или трех однократных разрешений на въезд в течение двух последних лет. Об этом новый посол России в Вене Андрей Грозов заявил в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что никаких официальных разъяснений со стороны дипломатов из страны Европы на этот счет не поступало. Однако коллеги из австрийской дипмиссии в Москве заверили, что выдача многократных виз на срок до одного года по-прежнему возможна при условии выполнения необходимых предпосылок. Грозов добавил, что предстоит выяснить, будет ли это соблюдаться на практике.

7 ноября Еврокомиссия запретила выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. В заявлении ЕК было сказано, что эта мера позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в результате покушения погиб генерал-лейтенант Российской армии. Под его автомобилем сработало взрывное устройство

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за 2 миллиона рублей

    Ужин россиянки сорвался из-за одной найденной в пельменях детали

    Россиянам назвали условия для получения мультивизы одной страны Европы

    Взорванный в Москве генерал-лейтенант ВС РФ Сарваров внесен в список сайта «Миротворец»

    Гид раскрыл новую версию бесследного исчезновения Усольцевых в тайге

    Продажи российского СПГ в Китай взлетели

    Мужчина отправил друга сдать ДНК на отцовство вместо него ради отказа от алиментов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok