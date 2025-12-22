Россиянам назвали условия для получения мультивизы одной страны Европы

Посол РФ в Вене Грозов: Мультивиза Австрии доступна при наличии годового шенгена

Россиянам назвали условия для получения мультивизы Австрии — она доступна при наличии годового шенгена этой страны или трех однократных разрешений на въезд в течение двух последних лет. Об этом новый посол России в Вене Андрей Грозов заявил в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что никаких официальных разъяснений со стороны дипломатов из страны Европы на этот счет не поступало. Однако коллеги из австрийской дипмиссии в Москве заверили, что выдача многократных виз на срок до одного года по-прежнему возможна при условии выполнения необходимых предпосылок. Грозов добавил, что предстоит выяснить, будет ли это соблюдаться на практике.

7 ноября Еврокомиссия запретила выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. В заявлении ЕК было сказано, что эта мера позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.