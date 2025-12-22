Реклама

07:31, 22 декабря 2025Путешествия

Россиянин описал «нелегальную» жизнь в Америке фразой «пытаемся выжить»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Российский путешественник описал «нелегальную» жизнь в Америке фразой «пытаемся выжить». Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что вместе со своей девушкой подал официальные документы на продление визы в США, однако ответа не получил и находится в положении, которое очень похоже на нелегальное пребывание в стране. «Формально мы не нарушаем, но по факту живем в подвешенном состоянии — без бумажки, без статуса и без понимания, что будет завтра», — добавил россиянин.

Из-за опасений, что его выдворят из Соединенных Штатов, турист начал избегать поездок в крупные города. Он также старается не смотреть офицерам в глаза, если замечает патрульные машины. «Мы не скрываемся, не делаем ничего противозаконного. Просто ждем. Но это ожидание — как жизнь на паузе. Ты вроде бы здесь, но как будто не имеешь права радоваться на полную мощность», — признался путешественник.

Ранее этот тревел-блогер описал законы США фразой «музей юридических странностей». Первый странный закон, о котором он рассказал, запрещает купание осла в ванне после 19:00.

