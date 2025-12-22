Реклама

09:01, 22 декабря 2025

Россиянин закопал тещу на кладбище домашних животных и набрал на нее кредиты

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В подмосковной Лобне мужчина закопал 49-летнюю тещу на кладбище домашних животных и набрал на нее кредиты. Об этом пишет KP.RU.

Женщина пропала 1 ноября 2021 года, когда из Москвы поехала в гости к дочери в Лобню. Во время поисков дочь пропавшей подтвердила, что мать приехала в гости, попила чай на кухне, а потом зять отвез ее к станции.

Правоохранители проверили телефонные соединения пропавшей и установили, что какое-то время телефон функционировал в Лобне и именно там его сигнал пропал. В день исчезновения с карты женщины был сделан перевод в размере миллиона рублей на карту дочери, а потом дочь и зять стали снимать с ее карты разные суммы, а также брать на нее кредиты.

По данным издания, дочь и зять пропавшей незадолго до этого объявили себя банкротами. Выяснилось, что мужчина работал медицинским лабораторным техником местного бюро судебно-медицинской экспертизы и имел несколько телефонов.

В результате зять признался в преступлении — во время ссоры он нанес теще смертельный удар, а тело закопал на стихийном кладбище домашних животных в лесополосе, рассчитывая, что свежие следы там не вызовут подозрений. Суд приговорил его к пяти годам колонии. Дочь, знавшая о преступлении мужа, но не сообщившая о нем, в рамках дела была признана потерпевшей.

Ранее сообщалось, что Калининградский областной суд рассмотрит уголовное дело 38-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании своей бабушки и расправе над ней из-за долгов по ЖКХ.

