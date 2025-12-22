Российские войска взяли еще один населенный пункт в Харьковской области

Российские войска взяли Вильчу под Волчанском Харьковской области

Российские войска взяли под контроль поселок городского типа Вильча в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Вильча наша! Продолжается продвижение группировки "Север" южнее Волчанска», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что населенный пункт взяли штурмовики 69-й гвардейской мотострелковой дивизии и 128-й отдельной мотострелковой бригады.

Ранее на видео попал момент удара снарядов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вильче. Под удар попали бойцы 225-го отдельного штурмового полка украинских войск, командира которого обвиняют в том, что он «продолжает колесить по всей Украине», а не командует своим подразделением.