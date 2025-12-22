Реклама

16:51, 22 декабря 2025

Рябков призвал США к новому шагу по Украине

Рябков: США должны активнее противостоять попыткам ЕС сорвать диалог по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия призывает США активнее противостоять попыткам Европейского союза (ЕС) сорвать мирный диалог по Украине. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы призываем активнее противостоять этому американскую администрацию. Мы готовы продолжать работу в тех рамках, которые заданы в Анкоридже. Лидеры их определили, и они полностью сохраняют актуальность», — указал дипломат.

Рябков также указал, что Россия наблюдает медленный прогресс в переговорах по Украине с американскими представителями, несмотря на попытки Европы помешать этому.

Ранее Рябков заявил, что Россия и НАТО приблизились к краю бездны и сваливанию в военную эскалацию по вине европейских союзников США, которые не хотят искать контактов и компромиссов с Москвой. При этом дипломат подчеркнул, что такая ситуация могла бы завершиться военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.

