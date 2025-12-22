Рябков рассказал о приближении к краю бездны из-за НАТО

Рябков: Россия и НАТО приблизились к краю бездны и сваливанию в эскалацию

Россия и НАТО приблизились к краю бездны и сваливанию в военную эскалацию по вине европейских союзников США, которые не хотят искать контактов и компромиссов с Москвой. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность–2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке международного-дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это происходило при деятельной поддержке наиболее оголтелых европейских участников НАТО, среди которых особой агрессивностью выделялись два ядерных союзника США, Великобритании и Франции. В результате многих шагов западной группы произошло приближение к краю бездны, за которым сваливание в трудноконтролируемую эскалацию и в прямой вооруженный конфликт Россия-НАТО», — отметил дипломат.

При этом Рябков подчеркнул, что такая ситуация могла бы завершиться военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Замглавы МИД также обратил внимание, что российская сторона очень озабочена заявлениями европейских политиков о якобы желании Москвы устроить конфликт.

19 декабря президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что Россия может напасть на Европу. Он указал на то, что западные политики «своими руками создали сегодняшнюю ситуацию» и продолжают нагнетать обстановку, повторяя о подготовке к войне с Россией.