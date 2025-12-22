Реклама

17:20, 22 декабря 2025

Рябков рассказал о страшных снах Европы из-за работы России по миру на Украине

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Результаты работы России по украинскому урегулированию снятся Европе в страшном сне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность-2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке международного-дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность к выработке решений, которые будут затрагивать первоистоки конфликта и носить устойчивый характер.

Рябков подчеркнул, что это то, чего так боятся противники России в Брюсселе и ряде европейских стран.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, Москва будет двигаться в этом направлении, не ослабляя усилий.

Ранее Рябков заявил, что успех идущего сейчас диалога России и США по урегулированию конфликта на Украине не предопределен. Он добавил, что у Москвы остается ряд серьезных вопросов к американской стороне.

