Рябков оценил успешность диалога США и России по Украине

Рябков: У России к США остаются вопросы по конфликту на Украине

Успех идущего сейчас диалога России и США по урегулированию конфликта на Украине не предопределен. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность–2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке международного-дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«С учетом руин, в которых оставила наши отношения с США администрация Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что Москва должна убедиться, что Вашингтон действительно встал на устойчивую траекторию ухода от крайней враждебности по отношению к России.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, у России остается ряд серьезных вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте. Однако он отметил, что было бы несправедливо не признать, что идут шаги в верном направлении.

Ранее Рябков заявил, что Россия и НАТО приблизились к краю бездны и сваливанию в военную эскалацию. Он добавил, что это происходит по вине европейских союзников США, которые не хотят искать контактов и компромиссов с Москвой.

