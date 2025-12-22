Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:29, 22 декабря 2025Мир

Рябков оценил успешность диалога США и России по Украине

Рябков: У России к США остаются вопросы по конфликту на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Успех идущего сейчас диалога России и США по урегулированию конфликта на Украине не предопределен. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность–2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке международного-дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«С учетом руин, в которых оставила наши отношения с США администрация Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что Москва должна убедиться, что Вашингтон действительно встал на устойчивую траекторию ухода от крайней враждебности по отношению к России.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, у России остается ряд серьезных вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте. Однако он отметил, что было бы несправедливо не признать, что идут шаги в верном направлении.

Ранее Рябков заявил, что Россия и НАТО приблизились к краю бездны и сваливанию в военную эскалацию. Он добавил, что это происходит по вине европейских союзников США, которые не хотят искать контактов и компромиссов с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    В России изменились цены на жилье

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok