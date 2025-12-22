Реклама

18:59, 22 декабря 2025Бывший СССР

Рябков высказался о мощнейшем сигнале всем от России

Рябков: «Посейдон» является сигналом о готовности России защищать свои интересы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Системы «Посейдон» и «Буревестник» являются сигналом о готовности России защищать свои интересы в области стратегической безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность-2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке международного-дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это "Посейдон" и "Буревестник", которые однозначно укрепляют наш потенциал в этой сфере и служат мощнейшим сигналом сами по себе всем, что Россия будет делать максимум для защиты своих интересов», — заявил он.

28 октября были проведены испытания «Посейдона». В ходе работ удалось запустить атомную энергетическую установку.

В октябре западное издание Army Recognition писало, что «Посейдон» может стать «запасным» элементом ядерной триады России, который будет атаковать цели из засады. В критической ситуации аппарат могут подготовить для зависания на глубине, которое позволит внезапно атаковать цель.

