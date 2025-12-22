Сборная России за год поднялась на одно место в рейтинге ФИФА

Сборная России закончила 2025 год на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.
По сравнению с прошлой версией рейтинга, которая была опубликована 19 ноября, положение России не поменялось. За год команда Валерия Карпина поднялась на одну позицию.
Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила Испания. На втором месте располагается Аргентина, а тройку сильнейших сборных мира замыкает Франция.
Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024, россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на ЧМ-2026. Команда Карпина может проводить только товарищеские матчи.