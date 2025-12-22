Сборная России за год поднялась на одно место в рейтинге ФИФА

Реклама

14:34, 22 декабря 2025Спорт

Сборная России за год поднялась на с 34-го на 33-е место в рейтинге ФИФА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Сборная России закончила 2025 год на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

По сравнению с прошлой версией рейтинга, которая была опубликована 19 ноября, положение России не поменялось. За год команда Валерия Карпина поднялась на одну позицию.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила Испания. На втором месте располагается Аргентина, а тройку сильнейших сборных мира замыкает Франция.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024, россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на ЧМ-2026. Команда Карпина может проводить только товарищеские матчи.

