13:47, 22 декабря 2025Россия

Семь человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом в российском регионе

В Волгограде легковушка влетела в микроавтобус, пострадали семь человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ГУ МВД России по Волгоградской области»

Семь человек пострадали при ДТП в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.

Авария произошла рано утром 22 декабря. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что легковушка врезалась в выполнявшую маневр «газель». От удара легковой автомобиль сильно развернуло.

Пострадали семь человек, четверо из них — пассажиры микроавтобуса. Остальные трое — водитель и два пассажира легковушки. Всех доставили в больницу.

Ранее еще одно ДТП с участием микроавтобуса произошло в Иркутской области. Пострадали 11 человек, девятерых из них госпитализировали.

