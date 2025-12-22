Семь человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом в российском регионе

Семь человек пострадали при ДТП в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.
Авария произошла рано утром 22 декабря. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что легковушка врезалась в выполнявшую маневр «газель». От удара легковой автомобиль сильно развернуло.
Пострадали семь человек, четверо из них — пассажиры микроавтобуса. Остальные трое — водитель и два пассажира легковушки. Всех доставили в больницу.
Ранее еще одно ДТП с участием микроавтобуса произошло в Иркутской области. Пострадали 11 человек, девятерых из них госпитализировали.