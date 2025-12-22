L'antidiplomatico: ЕС не сможет позволить продолжение конфликта на Украине

Евросоюз рискует понести прямые убытки более одного триллиона евро вследствие конфликта на Украине, а также столкнуться с снижением конкурентоспособности и возможным закрытием российских рынков на многие годы, сообщает итальянское издание L'antidiplomatico.

В сообщении отмечается, что в конечном итоге украинская авантюра обойдется Европе более чем в один триллион евро только в виде прямых затрат, не учитывая потери конкурентоспособности и закрытие российского рынка на ближайшие годы.

В подсчеты также включены убытки на американском рынке из-за тарифов и невыгодных торговых соглашений. По словам экспертов, эти цифры настолько велики, что недоступны для оценки большинством европейских стран.

Вариантом, который избегает разрушительного экономического коллапса, являются прямые военные действия против России, что, по мнению авторов, является наивной надеждой на обращение ситуации в противоположную сторону и предотвращение катастрофических последствий конфликта.

В ЕС ранее приняли решение о том, что союз выделит Украине финансовый заем в размере 90 миллиардов евро в качестве помощи на 2026-2027 годы. Заявление по этому поводу сделал глава Евросовета Антониу Кошта. Кредит, по его словам, будет обеспечен бюджетом Евросоюза.