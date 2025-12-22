Реклама

16:36, 22 декабря 2025

Разведка стран НАТО заявила о разработке Россией оружия против Starlink

AP: Разведка НАТО заявляет о разработке Россией оружия против спутников Starlink
Варвара Кошечкина
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Россия может заниматься разработкой нового противоспутникового оружия, которое в том числе позволит поражать спутники Starlink Илона Маска. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на разведданные стран НАТО.

В материале говорится о том, что, по мнению двух разведок стран НАТО, новое оружие нужно для ограничения действий Запада в космосе.

Известно, что оружие «зонального действия» будет стремиться засыпать спутники Starlink облаками шрапнели, летящими по орбите. Сотни тысяч гранул высокой плотности способны будут вывести из строя спутники. Учитывая, что гранулы будут величиной всего в несколько миллиметров, наземные и космические силы не в состоянии будут их обнаружить.

При этом о сроках развертывания системы Россией, а также о том, проводились ли испытания подобного противоспутникового оружия, ничего не говорится.

Ранее сообщалось, что один из спутников Starlink столкнулся с аномалией и потерял управление.

