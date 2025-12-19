Спутник Starlink потерял контроль из-за аномалии

SpaceX потеряла спутник Starlink из-за аномалии на орбите

Один из спутников Starlink столкнулся с аномалией и потерял управление. Об этом говорится в сообщении оператора в X.

Согласно заявлению Starlink, которая принадлежит космической корпорации SpaceX Илона Маска, аномалия со спутником Starlink-35956 случилась 17 декабря. В итоге связь с космическим объектом была потеряна, и на высоте 418 километров спутник, входящий в сеть глобальной группировки, перестали контролировать.

Отмечается, что аномалия привела к выбросу газов из топливного бака и быстрому уменьшению большой полуоси примерно на четыре километра. «Спутник в основном цел, вращается и войдет в атмосферу Земли, где полностью разрушится в течение нескольких недель», — подчеркнули в SpaceX. Инженеры Starlink изучили траекторию снижения спутника и гарантировали, что он не представляет опасности для экипажа Международной космической станции (МКС). Спутник был запущен 23 ноября 2025 года.

В заключение в SpaceX заявили, что координируют свои действия с Космическими силами США и НАСА. «Как крупнейший в мире оператор спутниковой группировки мы глубоко привержены обеспечению безопасности в космосе», — отметили в компании.

